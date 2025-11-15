Sylvain Duthu Concert Espace Cabaret Vauban Brest

Sylvain Duthu Concert

Connu comme chanteur du groupe Boulevard des Airs depuis 20 ans, il se lance en solo avec un nouvel album intitulé 15:22.

Après avoir dévoilé Prologue premier extrait puissant intime qui mélange chanson et slam puis Les jours qui restent il confirme la promesse d’un album sincère et résolument moderne.

Celui qui tient tout autant en grande estime Odezenne Vincent Delerm Orchestra Baobab ou Stromae impose la marque de sa profondeur et l’ampleur de son souffle. Cohabitation volontairement contradictoire entre la fluidité joyeuse des mélodies et l’urgence réparatrice des textes. Tout dans cet album est gorgé d’une force vitale.

Informations pratiques

Concert debout, placement libre

Réservation recommandée.

Organisation Quai Ouest Musiques. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 93 15

