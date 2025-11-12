SYLVAIN DUTHU – LE PETIT KURSAAL Besancon

SYLVAIN DUTHU Début : 2025-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.

LEBRUITQUIPENSE PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ZOUAVE : SYLVAIN DUTHUConnu comme chanteur du groupe Boulevard des Airs depuis 20 ans, 500 000 albums vendus et une tournée des zéniths, Sylvain Duthu se lance en solo avec un nouvel album prévu en septembre 2024. Il y a quelques semaines, il dévoilait « Prologue » premier extrait puissant, intime qui mélange chanson et slam. Avec « Les jours qui restent » nouveau single sorti le 25 mars, Sylvain Duthu confirme la promesse d’un album sincère et résolument moderne. Ces deux clips tournés au Pays Basque montre l’attachement de l’artiste à cette région où il s’est installé depuis quelques années. C’est pourquoi, dès l’automne, il sera en tournée dans toute la France dont un soir dans sa ville de cœur, Biarritz, le 13 novembre à l’Atabal et le 19 novembre à la Cigale à Paris.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25