SYLVAIN GIRO – CENTRE CULTUREL LE FORUM Nivillac

SYLVAIN GIRO Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Sylvain GirO et le chant de la griffe chante Louise Michel ! Institutrice, écrivaine, collectrice de chants et de contes, révolutionnaire de la Commune de Paris en 1871, elle a traversé de multiples épreuves, sans jamais renier ses idéaux. La mort ne veut pas d’L lui rend hommage à travers un chant-récit, un poème épique qui entre en résonance avec l’actualité. S’y mêlent les influences chanson, classique, rock progressif et la transe des musiques traditionnelles, dans une œuvre pleine de passion.

CENTRE CULTUREL LE FORUM PLACE DU BGR ÉRIC MAROT 56130 Nivillac 56