Sylvain Giro et Le Chant de la Griffe, Ploërdut

Sylvain Giro et Le Chant de la Griffe

Espace Koed Noz Ploërdut Morbihan

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

La mort ne veut pas d’L. Sylvain GirO et le chant de la griffe chante Louise Michel ! Institutrice, écrivaine, collectrice de chants et de contes, révolutionnaire de la Commune de Paris en 1871, elle a traversé de multiples épreuves, sans jamais renier ses idéaux. La mort ne veut pas d’L. lui rend hommage à travers un chant-récit, un poème épique qui entre en résonance avec l’actualité. On retrouve dans ce deuxième répertoire du chant de la griffe l’alchimie des cinq interprètes aux timbres magnifiques Sylvain GirO, Elsa Corre, Héléna Bourdaud, Youenn Lange et Sébastien Spessa, entourés cette fois de deux violoncellistes Mathilde Chevrel et Colin Delzant. Se mêlent les influences chanson, classique, rock progressif et la transe des musiques traditionnelles, dans une œuvre pleine de passion. Avec ce nouveau concert, Sylvain GirO et le chant de la griffe poursuit l’aventure artistique d’un chant collectif, polyphonique et poétique, à la fois puissant et élégant, spirituel et dansant. .

Espace Koed Noz Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

