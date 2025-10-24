Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sylvain Jobert chante Brassens au profit de la Grayloise Sauvigney-lès-Gray vendredi 9 janvier 2026.

Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2026-01-09 20:30:00
Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 10 10 63  https://lagrayloise.wordpress.com/

L’événement Sylvain Jobert chante Brassens au profit de la Grayloise Sauvigney-lès-Gray a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY