SYLVAIN RANSY QUARTET Le Baiser Salé Paris

Sylvain Ransy, pianiste et compositeur originaire de Guadeloupe, nous fait voyager à travers un jazz sensible et lumineux, traversé de reflets caribéens qui accrochent l’oreille et le cœur. Sur scène, son groove, son énergie et sa façon de créer un lien avec le public rendent chaque moment vivant et chaleureux. Après avoir joué aux côtés d’artistes comme Alain Jean-Marie, Jacques Schwarz-Bart, Calypso Rose ou Tony Chasseur, il façonne un univers où jazz moderne et héritages créoles se répondent avec naturel.

Avec son quartet, Pierre Bernier, Simon Bernier et Damian Nueva, Sylvain ouvre une nouvelle page musicale : un jazz libre, qui fait dialoguer l’improvisation, l’écriture et une spontanéité toujours en mouvement.

Formé entre la Guadeloupe, la France et le Canada,major de promo, masterclass avec Oliver Jones, scènes montréalaises, Sylvain poursuit aujourd’hui un élan créatif fort. Un musicien passionné et généreux, qui invite à sentir, à rêver et à vibrer avec le jazz contemporain.

Le jeudi 05 février 2026

de 21h00 à 23h55

payant Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif web : 28 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

