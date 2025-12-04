Sylvain Reverte Écuries de Baroja Anglet

Sylvain Reverte

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Auteur, compositeur et interprète enraciné dans le Sud-Ouest, Sylvain Reverte met sa voix singulière, douce et intense au service de textes poétiques, sensibles et profondément humains. Depuis ses débuts au sein des groupes Le Manège Grimaçant, Duo Grim et du conte musical L’Enfant Porte, il sillonne les quatre coins de France animé par le même désir de se produire sur scène. Il a assuré, entre autres, les premières parties de Francis Cabrel, Gérald de Palmas, Sanseverino, Cali, Raphaël, Daran, Dick Annegarn.

Après deux albums solos, demi-finaliste du Prix Georges Moustaki, Sylvain Reverte poursuit en 2026 sa quête d’une poésie habitée, sincère et lumineuse avec son dernier opus Des pommes et des étoiles . .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

English : Sylvain Reverte

L’événement Sylvain Reverte Anglet a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Anglet