Sylvain Riéjou & Hervé Walbecq – Le poisson qui vivait dans les arbres… POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Sylvain Riéjou & Hervé Walbecq – Le poisson qui vivait dans les arbres… Mercredi 5 novembre, 15h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T15:45:00

Fin : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T15:45:00

Hervé et Yoann sont deux amis qui aiment les promenades tranquilles… Observer les insectes, écouter les oiseaux, sentir le vent. Mais un jour, ils se lancent dans une quête fabuleuse : retrouver le poisson qui vit dans les arbres… Petits et grands sont invités à les suivre dans un univers visuel projeté sur grand écran, comme un livre ouvert devenu vivant. Entre dessin-animé, danse et jeu d’acteur, les deux complices explorent un monde peuplé d’animaux réels ou imaginaires. Le spectacle est né d’une amitié et d’une expérience partagée pendant le confinement : le chorégraphe Sylvain Riéjou a appris, aux côtés de l’auteur-dessinateur Hervé Walbecq, à observer les animaux autrement, à dialoguer avec eux par le corps, l’écoute et l’attention — un langage proche de la danse. Cette première collaboration artistique, inspirée du recueil de nouvelles J’attends les tritons (Éd. La Joie de lire, 2024) d’Hervé Walbecq, fait surgir une fable joyeuse et sensible où le mouvement devient un outil de lien, de jeu et d’amitié.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

©David Heidelberger