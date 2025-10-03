SYLVAINE – Le Forum – Le Club Vaureal

SYLVAINE – Le Forum – Le Club Vaureal vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03 à 20:30.

Concert découverte dans le Club du Forum de Vauréal le 3 octobre 2025 avec Sylvaine ! Il existe une forte dualité entre les mondes : un équilibre entre le beau et le dur, la sérénité et le chaos, entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre notre existence humaine et des origines éthérées. La musique de la multi-instrumentiste norvégienne SYLVAINE explore cette large palette d’émotions humaines, née d’un conflit constant avec soi-même et de la difficulté à s’adapter à ce monde. Son projet est une catharsis émotionnelle, exprimant un désir profond de transcendance à travers ses mélodies, capturant la sensation d’être limité par sa condition humaine.Pour Sylvaine, le choix de la musique comme voie de vie ne s’est jamais posé : elle en a toujours été une partie essentielle. Après des années passées à jouer, étudier et travailler dans le domaine musical, elle ressent le besoin de créer un projet personnel, libre de toute contrainte artistique. En 2013, elle lance ce nouveau parcours musical, qui donne naissance à son premier album Silent Chamber, Noisy Heart (2014).Elle compose, enregistre, produit et joue tous les instruments de cet album elle-même, avec l’aide de son père Stephen Shepard à la batterie, de l’ingénieur du son Nick Terry (mixage) et de Ray Staff (mastering). Ce premier album auto-produit est bien accueilli par la presse internationale et lui permet d’assurer la première partie du groupe français Alcest lors d’une tournée en Amérique du Sud en septembre 2014.Bien qu’elle soit seule en studio, Sylvaine est accompagnée de trois musiciens de session en concert. En 2017, elle joue dans plusieurs festivals et effectue une première tournée européenne avec Harakiri For The Sky (Autriche) et Shores of Null (Italie), accueillie chaleureusement par les publics.Au printemps 2021, Sylvaine retourne aux studios Drudenhaus pour enregistrer son quatrième album Nova , avec Benoît Roux (ingénieur du son) et Daniel Lidén (mastering). Malgré de nombreux obstacles, notamment une contamination au Covid durant les premières semaines de session, l’album prend forme lentement. Nova sort le 4 mars 2022. Sylvaine part ensuite en tournée en Amérique du Nord et en Europe, rencontrant un succès croissant.

Le Forum – Le Club 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95