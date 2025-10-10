SYLVIA HOWARD – LE M. MUSEE DU VIN Paris

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :SYLVIA HOWARD – DUKE ELLINGTON, STANDARDS & THE BLUESOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00La chanteuse d’Indianapolis est une grande interprète, avec sa voix blues, sa diction malicieuse et sa fantaisie musicale. Inspirée par le blues et l’église, magnifique connaisseuse des standards et de la musique de Duke Ellington, elle joue dans tous les styles, aux côtés d’Archie Shepp ou Dany Doriz, John Betsch et Ted Curson ou Tom McClung et a même participé à deux films de Cédric Klapisch — toujours avec une intensité remarquable.Personnel : * Sylvia Howard (chant), * Jean-Jacques Taib (sax ténor, clarinette), * Philippe Petit (orgue), * Sylvain Glévarec (batterie).

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75