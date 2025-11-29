SYLVIE KREUSCH – LA GAITE LYRIQUE Paris

SYLVIE KREUSCH Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE ET LA GAITE LYRIQUE PRESENTENT : SYLVIE KREUSCHSylvie Kreusch, artiste gantoise au charisme magnétique, s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale européenne. Avec son mélange envoûtant de pop expérimentale et de lyrisme brut, elle captive autant par sa musique que par son univers visuel saisissant. Après ses débuts avec Soldier’s Heart et Warhaus, elle s’affirme en solo avec Montbray, un album acclamé qui mêle intensité dramatique et sensualité cinématographique. Toujours en quête de renouveau, elle dévoile aujourd’hui un nouvel opus audacieux, où elle se réinvente avec une liberté éclatante, portée par une énergie à la fois féroce et envoûtante. Après une tournée des festivals français cet été et un passage remarqué à Rock en Seine, Sylvie Kreusch vous donne rendez-vous le 29 novembre à la Gaîté Lyrique !

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75