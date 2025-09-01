SYLVIE SOUTON ET JEAN-CHARLES-STORA Saint-Alban-sur-Limagnole

SYLVIE SOUTON ET JEAN-CHARLES-STORA Saint-Alban-sur-Limagnole lundi 1 septembre 2025.

SYLVIE SOUTON ET JEAN-CHARLES-STORA

rue du château Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-09-01

Jean-Charles Stora né à Alger en 1955, sculpteur, vit et travaille entre Castagniers dans les Alpes Maritimes et au Malzieu Forain en Lozère.

Jean-Charles Stora né à Alger en 1955, sculpteur, vit et travaille entre Castagniers dans les Alpes Maritimes et au Malzieu Forain en Lozère.

En s’engageant dans les années 2006, parallèlement à son métier de psychologue, dans une recherche artistique et en entreprenant de travailler le métal, Jean Charles Stora avait sûrement envie de déplacer son regard vers d’autres activités et d’autres enjeux. Peut-être considérait-il ce changement comme une sorte de rupture . Mais en regardant les pièces produites durant ces 19 ans, force est de constater aujourd’hui qu’il s’est agi plutôt d’une continuité car cet artiste n’a en fait jamais cessé de faire ce que dans sa vie il avait toujours fait rencontrer et comprendre les autres, les amener à comprendre le monde et à s’y faire comprendre

Sylvie travaille depuis des années la technique du Raku . Le choix de ce mode de cuisson a été, dans un premier temps, guidé par l’esthétique du noir mat de la terre et de son contraste avec le craquelé des émaux. La complémentarité du noir et blanc déclinée à l’envie dans ses pièces voit parfois émerger des touches de couleurs qui viennent sublimer l’ensemble. Sylvie puise son inspiration dans la nature, elle en retient certains détails qu’elle incorpore avec minutie dans l’harmonie de ses sculptures. Ce qui maintenant continue de passionner la céramiste, c’est la quête de la maîtrise de ces craquelures. En effet, malgré son expérience, il demeure toujours une part de surprise et parfois d’émerveillement à la découverte du résultat final. Pour mémoire, au terme de Raku la traduction proposée est; Bonheur dans le hasard . .

rue du château Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

Jean-Charles Stora, born in Algiers in 1955, is a sculptor who lives and works between Castagniers in the Alpes Maritimes and Le Malzieu Forain in Lozère.

German :

Jean-Charles Stora, 1955 in Algier geboren, Bildhauer, lebt und arbeitet zwischen Castagniers in den Seealpen und Le Malzieu Forain in Lozère.

Italiano :

Jean-Charles Stora, nato ad Algeri nel 1955, è uno scultore che vive e lavora tra Castagniers nelle Alpi Marittime e Le Malzieu Forain in Lozère.

Espanol :

Jean-Charles Stora, nacido en Argel en 1955, es un escultor que vive y trabaja entre Castagniers, en los Alpes Marítimos, y Le Malzieu Forain, en Lozère.

L’événement SYLVIE SOUTON ET JEAN-CHARLES-STORA Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2025-08-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan