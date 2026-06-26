Châtenoy-le-Royal

Sylvothérapie

Forêt domaniale de Chatenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-16

Rejoignez Hélène, guide en sylvothérapie, pour un moment de détente au cœur de la nature. Marchez doucement, respirez profondément et laissez la forêt vous apaiser. Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et repartir revitalisé.

Adultes uniquement. .

Forêt domaniale de Chatenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Sylvothérapie

L’événement Sylvothérapie Châtenoy-le-Royal a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I