Sylvothérapie Châtenoy-le-Royal
Sylvothérapie Châtenoy-le-Royal dimanche 2 août 2026.
Châtenoy-le-Royal
Sylvothérapie
Forêt domaniale de Chatenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16
Rejoignez Hélène, guide en sylvothérapie, pour un moment de détente au cœur de la nature. Marchez doucement, respirez profondément et laissez la forêt vous apaiser. Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et repartir revitalisé.
Adultes uniquement. .
Forêt domaniale de Chatenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Sylvothérapie
L’événement Sylvothérapie Châtenoy-le-Royal a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I