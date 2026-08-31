Informations pratiques

Saint-Nicolas-des-Bois

Sylvothérapie en forêt d’Ecouves

Rocher du vignage Saint-Nicolas-des-Bois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11 11:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Pratiquez la sylvothérapie au milieu de la forêt d’Écouves.

Le 11 octobre

À 10h30. Durée 1h30.

Ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans. Rendez-vous au Rocher du Vignage à Saint-Nicolas-des-Bois. Prévoir une tenue confortable, un tapis de yoga, un sac à dos avec eau, carnet et crayon. Sur inscription à partir du 1er septembre au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr

Tarif plein 7€ / Tarif réduit (habitant de la CUA, + de 60 ans) 6€, gratuit pour les de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux.

Bénédicte Marin, responsable du service des publics du musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon vous parlera de l’attachement de Gustave Courbet à sa région natale la vallée de la Loue, dans le Doubs. Puis Émilie Guillois, praticienne en sylvothérapie ( Ma forêt enchantée ), proposera une invitation sensorielle du paysage avec du land-art, de la communication avec les arbres ou encore de la méditation d’encrage.

Atelier organisé en collaboration avec le Parc naturel régional et Géoparc mondial UNESCO Normandie-Maine. Le Géoparc Normandie-Maine, qui réunit 141 communes sur 4 départements (Orne, Manche, Mayenne et Sarthe) participe à la préservation et la valorisation d’un héritage géologique remarquable. Le territoire se distingue en effet par ses sites naturels escarpés, ses escarpements rocheux, ses belvédères, mais aussi par ses paysages pittoresques. .

Rocher du vignage Saint-Nicolas-des-Bois 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

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English : Sylvothérapie en forêt d’Ecouves

L’événement Sylvothérapie en forêt d’Ecouves Saint-Nicolas-des-Bois a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON