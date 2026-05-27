Sylvothérapie Quilly
Sylvothérapie Quilly jeudi 30 juillet 2026.
Quilly
Sylvothérapie
1 la Chapelle de Planté Quilly Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-12 2026-08-26
Mettez vos sens en éveil pour aller à la rencontre des lieux, des arbres, et des plantes sauvages comestibles. Laissez-vous porter par les bienfaits de la nature, et retrouvez énergie et vitalité.
En partenariat avec Terra Herba.
Sur inscription, places limitées.
Public ado/adulte. .
1 la Chapelle de Planté Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr
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English :
L’événement Sylvothérapie Quilly a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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