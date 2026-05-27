Quilly

Sylvothérapie

1 la Chapelle de Planté Quilly Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-12 2026-08-26

Mettez vos sens en éveil pour aller à la rencontre des lieux, des arbres, et des plantes sauvages comestibles. Laissez-vous porter par les bienfaits de la nature, et retrouvez énergie et vitalité.

En partenariat avec Terra Herba.

Sur inscription, places limitées.

Public ado/adulte. .

1 la Chapelle de Planté Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr

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English :

L’événement Sylvothérapie Quilly a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay