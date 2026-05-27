Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sylvothérapie Quilly

Sylvothérapie Quilly jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 1 la Chapelle de Planté

Ville : 44750 Quilly

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quilly

Sylvothérapie

1 la Chapelle de Planté Quilly Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-12 2026-08-26

Mettez vos sens en éveil pour aller à la rencontre des lieux, des arbres, et des plantes sauvages comestibles. Laissez-vous porter par les bienfaits de la nature, et retrouvez énergie et vitalité.
En partenariat avec Terra Herba.
Sur inscription, places limitées.
Public ado/adulte.   .

1 la Chapelle de Planté Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16  contact@estuairesillontourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sylvothérapie Quilly a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

À voir aussi à Quilly (Loire-Atlantique)