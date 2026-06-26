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Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux

Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux dimanche 26 juillet 2026.

Adresse
Forêt de Saint-Mard-de-Vaux
Ville
71640 Saint-Mard-de-Vaux
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Mard-de-Vaux

Sylvothérapie

Forêt de Saint-Mard-de-Vaux Saint-Mard-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Rejoignez Hélène, guide en sylvothérapie, pour un moment de détente au cœur de la nature. Marchez doucement, respirez profondément et laissez la forêt vous apaiser. Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et repartir revitalisé.

Adultes uniquement.   .

Forêt de Saint-Mard-de-Vaux Saint-Mard-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97  officedetourisme@achalon.com

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English : Sylvothérapie

L’événement Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I