Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux
Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Mard-de-Vaux
Sylvothérapie
Forêt de Saint-Mard-de-Vaux Saint-Mard-de-Vaux Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Rejoignez Hélène, guide en sylvothérapie, pour un moment de détente au cœur de la nature. Marchez doucement, respirez profondément et laissez la forêt vous apaiser. Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et repartir revitalisé.
Adultes uniquement. .
Forêt de Saint-Mard-de-Vaux Saint-Mard-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Sylvothérapie
L’événement Sylvothérapie Saint-Mard-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I