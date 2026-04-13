sylvothérapie – shinrin yoku, Ker Riwalan, 22140 Bégard, France, Trezelan

sylvothérapie – shinrin yoku Samedi 13 juin, 11h00 Ker Riwalan, 22140 Bégard, France Côtes-d’Armor

Tarifs : tarif 220€ ; tarif lève-tôt 180€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T01:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T01:00:00+02:00

Enseigné par Julie Seiller

Formatrice, guide shinrin yoku certifiée INFOM et directrice artistique en arts sensoriels

– public : Ces deux jours de stage sont ouverts à :

– toute personne curieuse de découvrir ou d’approfondir les pratiques de sylvothérapie, d’apprendre de nouveaux outils de reliance à soi, au collectif et à la nature.

– aux professionnels de la santé, de l’accompagnement, du soin, de l’éducation souhaitant à la fois faire une pause et s’enrichir des méthodes d’éco-thérapie.

– toute personne souhaitant se ressourcer, se reposer dans un environnement bienveillant et guidé.

– présentation

Julie Seiller vous propose deux journées composées de séances de Shinrin Yoku, d’apprentissage de méthodes d’éco-thérapie et d’initiation aux arts sensoriels. L’alliage de ces méthodes de prévention et de créativité offre une palette d’outils transposables dans nos quotidiens. Ici, la re-connexion au vivant et la créativité forment nos alliés pour une meilleure santé, une meilleure conscience, une meilleure relation à soi et aux autres.

Le shinrin yoku

Le Shinrin Yoku est une médecine préventive officielle au Japon depuis 1982.

Shinrin se traduit par forêt et Yoku par soin. En France on peut traduire cette approche par sylvothérapie, à la différence que le Shinrin Yoku venant du pays du soleil levant apporte une touche singulièrement poétique non négligeable !

Ces immersions en nature sont établies selon un protocole mis en place par des médecins japonais et chinois et présentent les ressources telles que la méditation, la respiration consciente, la contemplation, le yoga, le jeu, la créativité, et beaucoup d’autres outils qui travaillent à notre bien être, notre reliance à nous-mêmes, aux autres, et au vivant.

Le silence et la lenteur sont les pierres angulaires de ces marches entrecoupées de propositions que votre guide vous offre et donne d’autant plus de finesse au soin apporté aux temps de parole et de partage.

Tous ces ingrédients vous permettent de lâcher totalement prise, d’être entièrement présent à l’expérience.

Définition scientifique de la Sylvothérapie par 120 experts internationaux.

« Une pratique de santé publique fondée sur des preuves. Les marches guidées de thérapie de forêt combinent des enchaînements spécifiques et complémentaires d’exercices psychiques et physiques dans un environnement forestier approprié qui conduit à réduire la fréquence cardiaque, la tension artérielle et le niveau de stress et en même temps, à renforcer le système immunitaire et respiratoire ainsi que l’ensemble de la condition physique et les capacités cognitives.»

Programme

Durant ces deux journées vous expérimenterez :

– des séances de shinrin yoku guidées ( 3h par jour )

– un enseignement des méthodes et outils de reliance en nature, d’éco-thérapie, ajustés que vous pourrez ensuite intégrer dans votre quotidien.

– des temps collectifs et des temps introspectifs valorisés et guidés.

– des temps de créativité guidés valorisés par les outils des arts sensoriels.

– la découverte ou l’approfondissement de méthodes de méditations.

– l’art et la manière de mettre de la beauté dans nos gestes quotidiens ( préparer un repas par exemple !, de partager les ressentis etc… )

Hébergement

35 euros par personne par nuit au Hameau de Ker An Avalen.

Repas : Repas partagé, cuisine mise à disposition. Chaque participant prévoit les deux repas du midi ainsi que le diner.

Durée : 14h00

Activité organisée par Julie – guide certifiée INFOM Shinrin Yoku – sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sylvotherapie-shinrin-yoku-7884

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Deux journées immersives pour apprendre dans et avec le Vivant et se ressourcer ! Le Shinrin Yoku et la poétique sensorielle Des méthodes pour se ressourcer et se relier. Nature bain de forêt