SYMBIOSIS Gorges du Tarn Causses
SYMBIOSIS Gorges du Tarn Causses samedi 23 mai 2026.
Gorges du Tarn Causses
SYMBIOSIS
249 Route de la Condamine Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vernissage et présentation des artistes en résidence dans Les Lisières.
Portrait en Mouvement de Landscapes in Motion LiM
Depuis 2 ans, Landscapes in Motion LiM et Les Lisières tissent des liens de plus en plus étroits, creusent et inventent ce rapport mouvant au territoire qui les rapproche.
5 artistes du collectif ont été en résidence aux Lisières depuis le début de cette année Béa DEBRABANT, Chiharu MAMIYA, Ghyslaine GAU, Pedro PRAZERES (chorégraphes) et Pedro PINA VASCONCELOS (photographe). Les Lisières a décidé de les mettre à l’honneur dans un portrait qui est aussi celui de LiM, regroupement polymorphe d’artistes.
Après avoir débuté la veille, ce portrait se poursuivra Samedi 23 mai 10h30 à 12h par une visite atelier du jardin des Lisières
10h Accueil café
10h30 Visite Sensible et Mouvante des jardins par Julien AMALRIC, Arch. Paysagiste créateur du Jardin des Lisières et Pedro PRAZERES, Chorégraphe et Arch. Paysagiste participation libre
12h Pique-nique partagé .
249 Route de la Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 21 87 48 02 leslisieres@lilo.org
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English :
Opening and presentation of artists in residence at Les Lisières.
L’événement SYMBIOSIS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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