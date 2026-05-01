Gorges du Tarn Causses

SYMBIOSIS

249 Route de la Condamine Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vernissage et présentation des artistes en résidence dans Les Lisières.

Portrait en Mouvement de Landscapes in Motion LiM

Depuis 2 ans, Landscapes in Motion LiM et Les Lisières tissent des liens de plus en plus étroits, creusent et inventent ce rapport mouvant au territoire qui les rapproche.

5 artistes du collectif ont été en résidence aux Lisières depuis le début de cette année Béa DEBRABANT, Chiharu MAMIYA, Ghyslaine GAU, Pedro PRAZERES (chorégraphes) et Pedro PINA VASCONCELOS (photographe). Les Lisières a décidé de les mettre à l’honneur dans un portrait qui est aussi celui de LiM, regroupement polymorphe d’artistes.

Après avoir débuté la veille, ce portrait se poursuivra Samedi 23 mai 10h30 à 12h par une visite atelier du jardin des Lisières

10h Accueil café

10h30 Visite Sensible et Mouvante des jardins par Julien AMALRIC, Arch. Paysagiste créateur du Jardin des Lisières et Pedro PRAZERES, Chorégraphe et Arch. Paysagiste participation libre

12h Pique-nique partagé .

249 Route de la Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 21 87 48 02 leslisieres@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening and presentation of artists in residence at Les Lisières.

L’événement SYMBIOSIS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes