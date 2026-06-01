Symboles et couleurs dans le jardin d’Isabelle de Médicis, Villa Medicea di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi

Symboles et couleurs dans le jardin d’Isabelle de Médicis Dimanche 7 juin, 08h30 Villa Medicea di Cerreto Guidi Città metropolitana di Firenze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’événement lie la Villa Médicis au village environnant le jour où a lieu la fête religieuse du Corpus Domini. Pour l’anniversaire, le pays se pare de couleurs et de fleurs, à travers la traditionnelle inflorescence, lorsque les tapis floraux colorent les rues du pays en embrassant la Villa, symbole du pouvoir médicis. La tradition de cet art éphémère remonte au XIVe siècle et se consolide durant la Renaissance, jusqu’à devenir aujourd’hui patrimoine culturel immatériel.

Pour l’occasion, dans le jardin de la Villa sera installé un tableau de l’inflorescence qui représente les armoiries des Médicis Orsini, avec des fleurs et des matériaux naturels comme par tradition.

En même temps, les visiteurs pourront se mettre dans la peau des maîtres fleuristes de la Renaissance en recréant le cadre du blason floral médicis.

L’initiative est réalisée par l’association Amici della Villa Medicea de Cerreto Guidi en collaboration avec l’Institut autonome Ville et résidences monumentales florentines.

Villa Medicea di Cerreto Guidi Via dei Ponti Medicei n. 12 Cerreto Guidi – Firenze – Toscana Cerreto Guidi 50050 Città metropolitana di Firenze Toscana +39 0571 55707 Quand on pense à la conservation des patrimoines historiques, artistiques et culturels en général on pense toujours à des objets bien définis capables de conserver leurs caractéristiques dans le temps, il y a cependant des patrimoines culturels qui, Par nature, ils sont liés à un cycle temporel comme les jardins. La villa médicéenne de Cerreto Guidi est reliée à un petit jardin qui a toujours été sa pertinence, la conformation et l’implantation actuelle sont en fait le résultat global de plusieurs interventions au fil du temps par les propriétaires suivants.

L’événement lie la Villa Médicis au village environnant le jour où a lieu la fête religieuse du Corpus Domini. Pour la fête, le pays se pare de couleurs et de fleurs, à travers l’inflorescence,…

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