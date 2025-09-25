Symfeuny Festival Mosaïque Montataire

Symfeuny Festival Mosaïque Montataire jeudi 25 septembre 2025.

Symfeuny Festival Mosaïque

70 Avenue Anatole France Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 19:30:00

fin : 2025-09-25 20:15:00

Date(s) :

2025-09-25

Spectacle | Cirque et musique

Compagnie Deabru Belt­zak

Prépa­rez-vous à un choc esthé­tique et sonore?! L’al­chi­mie entre les pulsa­tions des tambours et les effets pyro­tech­niques trans­forme la rue en scène effer­ves­cente?!

Gratuit

Spectacle | Cirque et musique

Compagnie Deabru Belt­zak

Prépa­rez-vous à un choc esthé­tique et sonore?! L’al­chi­mie entre les pulsa­tions des tambours et les effets pyro­tech­niques trans­forme la rue en scène effer­ves­cente?!

Ça déam­bule, ça crépite, ça en met plein les yeux et les oreilles. Et quand les percus­sion­nistes déclenchent leurs battles enflam­més, c’est juste… incroyable. Un spec­tacle bouillant, vibrant et tota­le­ment irré­sis­tible?!

Gratuit 0 .

70 Avenue Anatole France Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Circus and music

Deabru Beltzak Company

Get ready for an aesthetic and sonic shock! The alchemy between drum beats and pyrotechnic effects transforms the street into an effervescent stage!

Free

German :

Aufführung | Zirkus und Musik

Kompanie Deabru Beltzak

Bereiten Sie sich auf einen ästhetischen und akustischen Schock vor! Die Alchemie zwischen Trommelschlägen und pyrotechnischen Effekten verwandelt die Straße in eine brodelnde Bühne!

Kostenlos

Italiano :

Spettacolo | Circo e musica

Compagnia Deabru Beltzak

Preparatevi a uno shock estetico e sonoro! L’alchimia di ritmi di batteria ed effetti pirotecnici trasforma la strada in un palcoscenico effervescente!

Gratuito

Espanol :

Espectáculo | Circo y música

Compañía Deabru Beltzak

¡Prepárese para un choque estético y sonoro! ¡La alquimia de golpes de tambor y efectos pirotécnicos transforma la calle en un escenario efervescente!

Gratis

L’événement Symfeuny Festival Mosaïque Montataire a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme