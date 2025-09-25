Symfeuny Festival Mosaïque Montataire
jeudi 25 septembre 2025.
Symfeuny Festival Mosaïque
70 Avenue Anatole France Montataire Oise
Gratuit
Début : 2025-09-25 19:30:00
fin : 2025-09-25 20:15:00
2025-09-25
Spectacle | Cirque et musique
Compagnie Deabru Beltzak
Préparez-vous à un choc esthétique et sonore?! L’alchimie entre les pulsations des tambours et les effets pyrotechniques transforme la rue en scène effervescente?!
Préparez-vous à un choc esthétique et sonore?! L’alchimie entre les pulsations des tambours et les effets pyrotechniques transforme la rue en scène effervescente?!
Ça déambule, ça crépite, ça en met plein les yeux et les oreilles. Et quand les percussionnistes déclenchent leurs battles enflammés, c’est juste… incroyable. Un spectacle bouillant, vibrant et totalement irrésistible?!
70 Avenue Anatole France Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Circus and music
Deabru Beltzak Company
Get ready for an aesthetic and sonic shock! The alchemy between drum beats and pyrotechnic effects transforms the street into an effervescent stage!
Free
German :
Aufführung | Zirkus und Musik
Kompanie Deabru Beltzak
Bereiten Sie sich auf einen ästhetischen und akustischen Schock vor! Die Alchemie zwischen Trommelschlägen und pyrotechnischen Effekten verwandelt die Straße in eine brodelnde Bühne!
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo | Circo e musica
Compagnia Deabru Beltzak
Preparatevi a uno shock estetico e sonoro! L’alchimia di ritmi di batteria ed effetti pirotecnici trasforma la strada in un palcoscenico effervescente!
Gratuito
Espanol :
Espectáculo | Circo y música
Compañía Deabru Beltzak
¡Prepárese para un choque estético y sonoro! ¡La alquimia de golpes de tambor y efectos pirotécnicos transforma la calle en un escenario efervescente!
Gratis
L’événement Symfeuny Festival Mosaïque Montataire a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme