SYMPHONIC MARSUPILAMI – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LA PROMESSE DE L’AUBE Début : 2025-11-20 à 21:00. Tarif : – euros.

LA PROMESSE DE L’AUBEDe Romain Gary, adapté et mis en scène par Tigran MekhitarianAprès les succès de ses adaptations de Don Juan et du Malade imaginaire, Tigran Mekhitarian adapte La promesse de l’Aube de Romain Gary, la bouleversante histoire de l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant.Si La Promesse de l’Aube est le parcours extraordinaire d’une mère qui a sacrifié sa vie pour que son fils perdu au fin fond de la Pologne devienne l’un des plus grand écrivains français, la Promesse de Tigran Mekhitarian, c’est de raconter cette folle aventure sur scène à trois comédiens avec toute son intensité et sa passion.Distribution :Avec :Tigran MEKHITARIANDelphine HUSTÉLéonard STEFANICAAssistante mise en scène : Lucie BAUMANNMusique : Léonard STEFANICADurée :1h25 – 85 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75