SYMPHONIC QUEEN – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

SYMPHONIC QUEEN Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.
LES RIDEAUX DU FORT PRÉSENTE : SYMPHONIC QUEENUn triomphe! Un Band du tonnerre, un Symphonique survolté, des Chanteurs dignes du grand Freddie, des Choristes endiablés et un public déchaîné ! C’est SYMPHONIC QUEEN, the UNIQUE CELEBRATION !Plus qu’un concert, un véritable spectacle à nul autre pareil, avec bien sûr, tous les grands succès du groupe mythique, mais surtout une interprétation unique, et une ambiance de feu !De “RADIO GAGA” à “WE ARE THE CHAMPIONS” en passant par “WE WILL ROCK YOU”, SYMPHONIC QUEEN est votre prochain spectacle !« SYMPHONIC QUEEN, the UNIQUE CELEBRATION » est interprété parLEAD SINGERSKristina Dutchak, Nuno Resende,BANDThe Mercury Falls BandCHOIRThe Royal ChorusORCHESTRAThe Magic Strings & co CONDUCTORCristiano SilvaThe Royal Chorus under the leading of Chloe Coquin, choreography Stephanie Lowette, co-musical direction Luc BaiwirContact réservation PMR & PSH : assistancepmr@ticketnet.fr
LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59