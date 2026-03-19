Symphonie du quotidien Médiathèque Françoise Sagan Paris

Les élèves de percussions du conservatoire Hector Berlioz vous proposent un étonnant voyage musical et original !

Ils utiliseront ainsi leurs voix , leurs corps mais aussi les objets du quotidien comme des poubelles ou des casseroles provoquant ainsi des sons inattendus afin de vous offrir un concert détonant !

Chaque objet possède sa propre couleur sonore !

Vous découvrirez aussi un instrument iranien appelé le Zarb !

Avec énergie, humour et inventivité, ce petit concert transforme les sons les plus simples en une explosion percussive !

Quand les objets du quotidien deviennent des instruments de musique !

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T19:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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