Symphonie immersive I The World of Hans Zimmer Caen

Symphonie immersive I The World of Hans Zimmer

6 Rue Joseph Philippon Caen Calvados

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Hans Zimmer, lauréat de plusieurs Academy Award® et Grammy® Award, a imaginé en 2018 The World of Hans Zimmer, un concept live plongeant les fans du monde entier dans son univers musical. Le maître incontestable des chefs d'œuvres de musique de films, est à l'origine des spectacles The World of Hans

Une expérience musicale inoubliable !

Après avoir conquis le monde, l'univers du compositeur multi‑primé Hans Zimmer revient en France en 2026 avec The Immersive Symphony, une création récente au format plus intime, dirigée par Nicole Johnson, avec le violoncelliste français Timothée Berte‑Renou.

Compositeur incontournable d'Hollywood, Hans Zimmer a créé certaines des bandes originales les plus célèbres du cinéma, notamment pour Le Roi Lion, Inception ou Gladiator. Son travail allie puissance orchestrale et émotions intenses, offrant un voyage sensoriel unique.

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Symphonie immersive I The World of Hans Zimmer

Multiple Academy Award® and Grammy® Award winner Hans Zimmer has come up with The World of Hans Zimmer in 2018, a live concept immersing fans around the world in his musical universe. The undisputed master of film music masterpieces is the creator of The World of Hans Zimmer

