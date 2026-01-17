Symphonies : BEETHOVEN – SIBELIUS Église St Philippe du Roule Paris

Vendredi 13 Février 20h30

Église Saint Philippe du Roule, 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris

église Chauffée !

Dimanche 22 Février 15h30

Église Ste Marie des Batignolles, Place du Dr Lobligeois, 75017 Paris

église Chauffée !

BEETHOVEN – Ouverture de Coriolan

SIBELIUS – Symphonie n°2

par l’Ensemble MONCEAU : Reconnu comme étant l’un des meilleurs Orchestres Symphoniques Parisiens, l’ensemble MONCEAU fondé et dirigé par Edouard-Axel Moubachir (Violoniste Soliste International) ayant étudié la direction d’orchestre à New-York, est un Orchestre ayant une interprétation des oeuvres avec nuances, fougue, rigueur et respect des Compositeurs.

Tarif Unique 15 euros : par personne

Billetterie : http://urlr.me/BzenGP

ou sur place à l’entrée du concert

