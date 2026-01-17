Symphonies : BEETHOVEN – SIBELIUS Église Ste Marie des Batignolles Paris
Symphonies : BEETHOVEN – SIBELIUS Église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 22 février 2026.
Dimanche 22 Février 15h30
Église Ste Marie des Batignolles, Place du Dr Lobligeois, 75017 Paris
église Chauffée !
BEETHOVEN – Ouverture de Coriolan
SIBELIUS – Symphonie n°2
par l’Ensemble MONCEAU : Reconnu comme étant l’un des meilleurs Orchestres Symphoniques Parisiens, l’ensemble MONCEAU fondé et dirigé par Edouard-Axel Moubachir (Violoniste Soliste International) ayant étudié la direction d’orchestre à New-York, est un Orchestre ayant une interprétation des oeuvres avec nuances, fougue, rigueur et respect des Compositeurs.
Tarif Unique 15 euros : par personne
Billetterie : http://urlr.me/BzenGP
ou sur place à l’entrée du concert
Public jeunes et adultes.
