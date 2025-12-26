SYMPHONIES DE LA NATURE SOUS UN MANTEAU BLANC PHOTOGRAPHIES DE ROGER CANTAGREL, Le Boulou

SYMPHONIES DE LA NATURE SOUS UN MANTEAU BLANC PHOTOGRAPHIES DE ROGER CANTAGREL

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-31

2026-01-07

Symphonie de la nature sous un manteau blanc Brumes, Neige, Givre, Glace

Quelles que soient les saisons, les moments de la journée, des levers aux couchers de soleil, la nature nous fait voyager dans un univers féerique, un territoire d’observations, un monde de l’excellence, ou elle réinvente son tempo. Roger CANTAGREL Entrée libre

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

English :

Symphony of nature under a white coat Mists, Snow, Frost, Ice

Whatever the season, whatever the time of day, from sunrise to sunset, nature takes us on a journey into a magical universe, a land of observation, a world of excellence, where it reinvents its tempo. Roger CANTAGREL Free admission

