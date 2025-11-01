Symphonies de Schumann & Beethoven Eglise Ste Marie des Batignolles Paris

Symphonies de Schumann & Beethoven Eglise Ste Marie des Batignolles Paris samedi 1 novembre 2025.

SYMPHONIES de Schumann & Beethoven

Beethoven : Ouverture d’egmont Schumann : Konzerstuck pour 4 cors Beethoven : symphonie no 5

par Orchestre Symphonique « les Merisiers »

Chef : Antoine Bonnet-Bellon

Fondé en octobre 2024, l’Orchestre Les Merisiers rassemble de jeunes musiciens, jeunes professionnels et étudiants de haut niveau, issus de différents conservatoires principalement de région parisienne ou de divers Pôles Supérieurs, mais également des CNSM de Paris et de Lyon. Sous la direction inspirée d’Antoine Bonnet-Bellon, notre ensemble est animé par une même passion : partager la beauté de la musique classique avec le plus grand nombre.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

L’Orchestre Les Merisiers rassemble de jeunes musiciens, jeunes professionnels et étudiants de haut niveau, issus de différents conservatoires principalement de région parisienne ou de divers Pôles Supérieurs, mais également des CNSM de Paris et de Lyon

Le samedi 01 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-01T16:30:00+01:00

fin : 2025-11-01T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-01T15:30:00+02:00_2025-11-01T16:30:00+02:00

Eglise Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris