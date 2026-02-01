Symphonies en Bigorre  Le piano sous la bougie  récital de piano par Thomas Dubois LOURDES Lourdes

Symphonies en Bigorre Le piano sous la bougie récital de piano par Thomas Dubois

LOURDES 6 Avenue François Abadie Lourdes Hautes-Pyrénées

14 février 2026, 20:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Un récital autour de Beethoven, Mendelssohn, Chopin et Debussy, présenté par Thomas Dubois.

Ouverture des portes à 19 h 30

Chez Terroirs Pyrénéens, 6 avenue François Abadie

Tarifs

Mineurs gratuit

Étudiants (18–25 ans) 5 €

Plein tarif 10 €

Concert proposé par la boutique Terroirs Pyrénéens et Angel Lover.

Renseignements au: 06 16 33 41 19

+33 6 16 33 41 19

English :

A recital of Beethoven, Mendelssohn, Chopin and Debussy, presented by Thomas Dubois.

Doors open at 7:30 p.m

At Terroirs Pyrénéens, 6 avenue François Abadie

Price

Minors: free

Students (18?25 years): 5 ?

Full price: 10 ?

Concert presented by Terroirs Pyrénéens and Angel Lover.

Information: 06 16 33 41 19

