Symphonies en Bigorre  Le piano sous la bougie  récital de piano par Thomas Dubois LOURDES Lourdes

LOURDES 6 Avenue François Abadie Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
Un récital autour de Beethoven, Mendelssohn, Chopin et Debussy, présenté par Thomas Dubois.
Ouverture des portes à 19 h 30
Chez Terroirs Pyrénéens, 6 avenue François Abadie
Tarifs
Mineurs gratuit
Étudiants (18–25 ans) 5 €
Plein tarif 10 €
Concert proposé par la boutique Terroirs Pyrénéens et Angel Lover.
Renseignements au: 06 16 33 41 19
LOURDES 6 Avenue François Abadie Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 33 41 19
English :
A recital of Beethoven, Mendelssohn, Chopin and Debussy, presented by Thomas Dubois.
Doors open at 7:30 p.m
At Terroirs Pyrénéens, 6 avenue François Abadie
Price
Minors: free
Students (18?25 years): 5 ?
Full price: 10 ?
Concert presented by Terroirs Pyrénéens and Angel Lover.
Information: 06 16 33 41 19
