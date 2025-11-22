Symphonies en mer par l’Orchestre symphonique Mus’Echo

45 Rue Louis Bailly Nouâtre Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’orchestre Mus’Echo, fort de ses 60 musiciens, vous propose un programme symphonique aux couleurs expressives et contrastées.

L’orchestre Mus’Echo, fort de ses 60 musiciens, vous propose un programme symphonique aux couleurs expressives et contrastées.

Au programme

Felix Mendelssohn Ouverture Les Hébrides, Serge Rachmaninov L’Île des morts, Claude Debussy Petite Suite.

Trois œuvres emblématiques du répertoire orchestral, entre paysages sonores, intensité dramatique et délicatesse impressionniste.

Ce concert, accessible à tous les publics, est une belle occasion de (re)découvrir la musique symphonique, portée par des musiciens passionnés.

L’église ouvrira ses portes 30 min avant le début du concert. 14 .

45 Rue Louis Bailly Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The 60-strong Mus?Echo orchestra presents a symphonic program of contrasting, expressive colors.

German :

Das Mus?Echo-Orchester mit seinen 60 Musikern bietet Ihnen ein symphonisches Programm mit ausdrucksstarken und kontrastreichen Farben.

Italiano :

L’orchestra Mus?Echo, composta da 60 elementi, propone un programma sinfonico dai colori espressivi e contrastanti.

Espanol :

La orquesta Mus?Echo, compuesta por 60 músicos, ofrece un programa sinfónico de colores expresivos y contrastados.

L’événement Symphonies en mer par l’Orchestre symphonique Mus’Echo Nouâtre a été mis à jour le 2025-11-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme