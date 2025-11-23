Symphonies en mer Tours

Symphonies en mer

Trois œuvres emblématiques du répertoire orchestral, entre paysages sonores, intensité dramatique et délicatesse impressionniste.

Ce concert, accessible à tous les publics, est une belle occasion de (re)découvrir la musique symphonique, portée par des musiciens passionnés.

English :

Three emblematic works from the orchestral repertoire, combining sonic landscapes, dramatic intensity and impressionist delicacy.

This concert, accessible to all audiences, is a wonderful opportunity to (re)discover symphonic music, performed by passionate musicians.

German :

Drei emblematische Werke des Orchesterrepertoires, zwischen Klanglandschaften, dramatischer Intensität und impressionistischer Zartheit.

Dieses Konzert ist für jedes Publikum zugänglich und bietet eine gute Gelegenheit, die symphonische Musik (wieder) zu entdecken, die von leidenschaftlichen Musike

Italiano :

Tre opere emblematiche del repertorio orchestrale, che combinano paesaggi sonori, intensità drammatica e delicatezza impressionista.

Questo concerto, accessibile a tutto il pubblico, è una grande opportunità per (ri)scoprire la musica sinfonica, eseguita da musicisti appassionati.

Espanol :

Tres obras emblemáticas del repertorio orquestal, que combinan paisajes sonoros, intensidad dramática y delicadeza impresionista.

Este concierto, accesible a todos los públicos, es una gran oportunidad para (re)descubrir la música sinfónica, interpretada por músicos apasionados.

