Symphonika on The Rock Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Symphonika on The Rock

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 29.5 – 29.5 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Quand les légendes du rock rencontrent la puissance symphonique.

Pour la première fois en France, les plus grands hymnes de Queen, Pink Floyd, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N’ Roses, Europe, The Rolling Stones… reprennent vie dans un concert événement unique.

Symphonika on The Rock, c’est la fusion spectaculaire du rock et de la musique symphonique

– un orchestre de 25 musiciens en live

– des chanteurs d’exception et invités spéciaux

– une mise en scène immersive aux jeux de lumières envoûtants

– une expérience sonore et visuelle à couper le souffle.

Le grand âge d’or du rock, comme vous ne l’avez jamais entendu !

Des riffs légendaires, des ballades puissantes, des instants d’émotion pure Symphonika on The Rock fait revivre les classiques des années 60, 70 et 80 dans une version moderne, élégante et vibrante, plébiscitée par toutes les générations.

Des moments rock intenses, des intermèdes acoustiques bouleversants, une communion totale entre le public, les musiciens et les icônes du passé.

Symphonila on The Rock une célébration magistrale de la musique éternelle. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 01 98 benjamin@tendances-agency.com

