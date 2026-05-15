Symphonique² Théâtre des Jacobins Dinan

Dinan

Symphonique²

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’orchestre symphonique du Kiosque site de Dinan accueille l’OSUR (Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes) dirigé par Victor Josse lors d’un concert partagé sur la scène du théâtre des Jacobins !

Gratuit, sur réservation en cliquant sur réserver .

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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English :

L’événement Symphonique² Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme