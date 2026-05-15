Symphonique² Théâtre des Jacobins Dinan
Symphonique² Théâtre des Jacobins Dinan samedi 13 juin 2026.
Dinan
Symphonique²
Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’orchestre symphonique du Kiosque site de Dinan accueille l’OSUR (Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes) dirigé par Victor Josse lors d’un concert partagé sur la scène du théâtre des Jacobins !
Gratuit, sur réservation en cliquant sur réserver .
Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Symphonique² Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Fête de la Bretagne Chants du Pays de Dinan et danses bretonnes Bibliothèque municipale Dinan 20 mai 2026
- Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan 20 mai 2026
- Balade rando bateau goûter avec Kaouann Port Dinan 21 mai 2026
- Exposition Olivier Poulet Maison du Gouverneur Dinan 22 mai 2026
- Animation doublage de film Bibliothèque municipale Dinan 22 mai 2026