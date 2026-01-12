Symphony of Caos Fiducial Astéria Décines-Charpieu

Symphony of Caos Fiducial Astéria Décines-Charpieu vendredi 6 février 2026.

Symphony of Caos

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

e prodige italien ASCO débarque à la Fiducial Astéria de Lyon-Décines, le 6 février 2026, avec son spectacle orchestral Symphony of CAOS
  .

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

he Italian prodigy ASCO arrives at the Fiducial Astéria in Lyon-Décines, on February 6, 2026, with his orchestral show Symphony of CAOS

L’événement Symphony of Caos Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme