Symphony on Titan Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Symphony on Titan

Samedi 24 janvier 2026 de 18h à 19h30.

Samedi 14 mars 2026 de 18h à 19h30. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-14

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les musiques les plus épiques de l’animé de Hajime Isayama. Au programme, une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK.

Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin !

N’attendez pas, franchissez les murs Maria, Rose et Sina pour une symphonie titanesque le temps d’un concert inédit !



Les Artistes

● Romain Vaudé | Piano

● Maja Samuelsson | Chant

● Florestan Raes | Violon

● Clara Germont | Violoncelle .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@grandes-scenes.com

English :

A quartet of musicians with a passion for pop culture, the Grissini Project performs the most epic music from Hajime Isayama?s anime. The program is a musical epic that will delight all fans of the SnK universe.

German :

Das Grissini Project ist ein Quartett von Musikern, die sich für Popkultur begeistern und die epischste Musik aus Hajime Isayamas Anime interpretieren. Das Programm ist ein musikalisches Epos, das alle Fans des SnK-Universums begeistern wird.

Italiano :

Un quartetto di musicisti con la passione per la cultura pop, il Grissini Project esegue le musiche più epiche degli anime di Hajime Isayama. Il programma è un’epopea musicale che farà la gioia di tutti i fan dell’universo SnK.

Espanol :

El Proyecto Grissini, un cuarteto de músicos apasionados por la cultura pop, interpreta la música más épica del anime de Hajime Isayama. El programa es una epopeya musical que hará las delicias de todos los fans del universo SnK.

L’événement Symphony on Titan Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence