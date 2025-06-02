SYMPHONY ON TITAN – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

SYMPHONY ON TITAN Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSICALTA PRÉSENTE : SYMPHONY ON TITANSYMPHONY ON TITAN Grissini ProjectRevêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin ! Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les musiques les plus épiques de l’animé de Hajime Isayama. Au programme, une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK.N’attendez pas, franchissez les murs Maria, Rose et Sina pour une symphonie titanesque le temps d’un concert inédit !LES ARTISTES : Romain Vaudé PianoMaja Samuelsson ChantFlorestan Raes ViolonClara Germont VioloncelleRéservations PMR : billetterie@grandes-scenes.com

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59