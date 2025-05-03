SYMPHONY ON TITAN – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

SYMPHONY ON TITAN Début : 2026-01-25 à 14:00. Tarif : – euros.

MUSICALTA PRÉSENTE : SYMPHONY ON TITANSYMPHONY ON TITAN Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin ! Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les musiques les plus épiques de l’animé de Hajime Isayama. Au programme, une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK.N’attendez pas, franchissez les murs Maria, Rose et Sina pour une symphonie titanesque le temps d’un concert inédit !

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34