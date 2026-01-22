Symphony on Titan Lyon 5e Arrondissement

Symphony on Titan

Palais de Bondy Salle Molière Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin !

Palais de Bondy Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Put on your three-dimensional equipment and join the Exploration Battalion in its fierce battle against the Titans alongside Eren, Mikasa and Armin!

