SYMPHONY ON TITAN

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 36 – 36 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin !

Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin !

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les musiques les plus épiques de l’animé de Hajime Isayama. Au programme, une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK.

N’attendez pas, franchissez les murs Maria, Rose et Sina pour une symphonie titanesque le temps d’un concert inédit !

Sur réservation

Réservation place pmr

contact@grandes-scenes.com .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

Put on your three-dimensional equipment and join the Exploration Battalion in its fierce battle against the Titans alongside Eren, Mikasa and Armin!

German :

Ziehen Sie Ihre dreidimensionale Ausrüstung an und schließen Sie sich an der Seite von Eren, Mikasa und Armin dem Erkundungsbataillon in seinem erbitterten Kampf gegen die Titanen an!

Italiano :

Indossa il tuo equipaggiamento tridimensionale e unisciti al Battaglione di Esplorazione nella loro feroce battaglia contro i Titani insieme a Eren, Mikasa e Armin!

Espanol :

¡Ponte tu equipo tridimensional y únete al Batallón de Exploración en su feroz batalla contra los Titanes junto a Eren, Mikasa y Armin!

L’événement SYMPHONY ON TITAN Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER