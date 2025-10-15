Symphony on Titan Roubaix

Symphony on Titan

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 21:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Deux ans après avoir envoûté le public du Colisée avec _Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki_, le Grissini Project revient pour un nouveau voyage musical d’envergure : Shingeki no Kyojin !

Ce quatuor de musiciens passionnés de pop culture revisite les thèmes emblématiques de l’univers légendaire imaginé par Hajime Isayama. À travers leurs adaptations orchestrales puissantes et émouvantes, ils donnent une nouvelle vie aux musiques mythiques de Attack on Titan, plongeant le public dans une expérience auditive aussi grandiose qu’inoubliable.

Chaque morceau devient une épopée, traduisant la tension et la grandeur de ce monde où l’humanité, retranchée derrière d’immenses murailles, lutte pour sa survie face aux Titans. Entre secrets politiques, tragédies humaines et soif de liberté, la puissance émotionnelle de cet univers monumental prend ici toute son ampleur.

Le Grissini Project signe une véritable symphonie titanesque : un concert hors norme où passion, virtuosité et frissons se conjuguent pour faire vibrer les fans comme les curieux.

Alors, franchissez les murs, revisitez vos émotions et rejoignez Eren, Mikasa et Armin dans cette relecture musicale épique de l’un des animés les plus marquants de notre époque.

Deux ans après avoir envoûté le public du Colisée avec _Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki_, le Grissini Project revient pour un nouveau voyage musical d’envergure : Shingeki no Kyojin !

Ce quatuor de musiciens passionnés de pop culture revisite les thèmes emblématiques de l’univers légendaire imaginé par Hajime Isayama. À travers leurs adaptations orchestrales puissantes et émouvantes, ils donnent une nouvelle vie aux musiques mythiques de Attack on Titan, plongeant le public dans une expérience auditive aussi grandiose qu’inoubliable.

Chaque morceau devient une épopée, traduisant la tension et la grandeur de ce monde où l’humanité, retranchée derrière d’immenses murailles, lutte pour sa survie face aux Titans. Entre secrets politiques, tragédies humaines et soif de liberté, la puissance émotionnelle de cet univers monumental prend ici toute son ampleur.

Le Grissini Project signe une véritable symphonie titanesque : un concert hors norme où passion, virtuosité et frissons se conjuguent pour faire vibrer les fans comme les curieux.

Alors, franchissez les murs, revisitez vos émotions et rejoignez Eren, Mikasa et Armin dans cette relecture musicale épique de l’un des animés les plus marquants de notre époque. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two years after enchanting audiences at the Colisée with _The Most Beautiful Music from Miyazaki Films_, the Grissini Project is back for a new musical voyage: Shingeki no Kyojin!

This quartet of musicians passionate about pop culture revisits the emblematic themes of the legendary universe imagined by Hajime Isayama. Through their powerful and moving orchestral adaptations, they breathe new life into the mythical music of Attack on Titan, immersing audiences in an aural experience as grandiose as it is unforgettable.

Each track becomes an epic, conveying the tension and grandeur of a world where humanity, entrenched behind immense walls, fights for survival against the Titans. Between political secrets, human tragedies and the thirst for freedom, the emotional power of this monumental universe takes on its full dimension.

The Grissini Project has created a truly titanic symphony: an extraordinary concert in which passion, virtuosity and thrills combine to thrill fans and the curious alike.

So, step outside the walls, revisit your emotions and join Eren, Mikasa and Armin in this epic musical retelling of one of the most influential anime stories of our time.

L’événement Symphony on Titan Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme