Symphony on Titan Roubaix

Symphony on Titan

31 Rue de l’Epeule Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 21:30:00

Date(s) :

2026-03-25

_**Porté par le Grissini Project, devenu une véritable star de la musique à l’image, ce concert fait résonner sur scène les thèmes les plus marquants de L’Attaque des Titans, dans le respect de leur force, de leur intensité et de l’esprit de l’œuvre originale. Des pages les plus intimes aux élans les plus héroïques — de Call Your Name aux puissantes envolées de Bauklötze, de la tension poignante de Vogel im Käfig à l’élan fédérateur de Shinzō wo Sasageyo — la musique trace un parcours émotionnel saisissant.**_

_**Nul besoin pourtant de connaître l’animé pour se laisser emporter ces thèmes racontent le courage, la peur, l’espoir, la solidarité. Des émotions universelles qui parlent immédiatement au cœur et rassemblent toutes les générations.**_

_**Sur scène, les quatre musiciens insufflent une énergie communicative qui se propage jusque dans la salle. Le public ne reste pas simple spectateur il vibre, retient son souffle, applaudit, parfois chante, et se laisse porter par l’intensité du moment. Chaque concert devient ainsi un moment vivant et participatif, où l’émotion circule librement entre la scène et la salle.**_

_**Pensé pour être partagé en famille ou entre amis, Symphony on Titan s’adresse aussi bien aux amateurs d’animés japonais qu’aux spectateurs curieux de découvrir cet univers à travers la musique. À la fois hommage puissant à une œuvre culte et expérience musicale immersive, le concert rassemble fans de la première heure et nouveaux venus autour d’une même émotion, dans un moment fédérateur et profondément humain.**_

_**Le Grissini Project **_

_**Romain Vaudé | Piano**_

_**Maja Samuelsson | Chant**_

_**Florestan Raes | Violon**_

_**Clara Germont | Violoncelle**_

31 Rue de l’Epeule Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

brought to you by the Grissini Project, now a veritable star of music to picture, this concert brings to the stage the most striking themes from Attack of the Titans, respecting their strength, intensity and the spirit of the original work. From the most intimate pages to the most heroic outbursts? from Call Your Name to the powerful flights of Bauklötze, from the poignant tension of Vogel im Käfig to the unifying momentum of Shinz? wo Sasageyo? the music traces a gripping emotional journey.**_

no need to know the anime to be carried away: these themes tell of courage, fear, hope and solidarity. Universal emotions that speak immediately to the heart and bring together all generations.**_

on stage, the four musicians breathe an infectious energy into the audience. The audience is more than just a spectator: it vibrates, holds its breath, applauds, sometimes sings, and lets itself be carried away by the intensity of the moment. In this way, each concert becomes a lively, participatory moment, where emotion flows freely between stage and audience.**_

designed to be shared with family and friends alike, Symphony on Titan will appeal to fans of Japanese anime as well as those curious to discover this universe through music. At once a powerful tribute to a cult work and an immersive musical experience, the concert brings together long-time fans and newcomers alike in a unifying, deeply human experience.**_

the Grissini Project **_

_**Romain Vaudé | Piano**_

_**Maja Samuelsson | Vocals**_

_**Florestan Raes | Violin**_

_**Clara Germont | Cello**_

