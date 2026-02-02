Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne

Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre

1 Place de la Mairie Julienne Charente

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

2026-09-14

Symposium de Sculpture de Salon sur pierre calcaire de la région, Rencontre artistique de cinq artistes invités pendant une semaine à créer chacun sur le thème Equilibre en présence du public.

1 Place de la Mairie Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69 symposium.julienne@gmail.com

English : Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre

Symposium de Sculpture de Salon sur pierre limcaire de la région, an artistic gathering of five artists invited for a week to create on the theme of Equilibre in the presence of the public.

