Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne

Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne lundi 14 septembre 2026.

Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre

1 Place de la Mairie Julienne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-14

Symposium de Sculpture de Salon sur pierre calcaire de la région, Rencontre artistique de cinq artistes invités pendant une semaine à créer chacun sur le thème Equilibre en présence du public.
  .

1 Place de la Mairie Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69  symposium.julienne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre

Symposium de Sculpture de Salon sur pierre limcaire de la région, an artistic gathering of five artists invited for a week to create on the theme of Equilibre in the presence of the public.

L’événement Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac