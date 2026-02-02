Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne
Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne lundi 14 septembre 2026.
Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre
1 Place de la Mairie Julienne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Symposium de Sculpture de Salon sur pierre calcaire de la région, Rencontre artistique de cinq artistes invités pendant une semaine à créer chacun sur le thème Equilibre en présence du public.
.
1 Place de la Mairie Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69 symposium.julienne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre
Symposium de Sculpture de Salon sur pierre limcaire de la région, an artistic gathering of five artists invited for a week to create on the theme of Equilibre in the presence of the public.
L’événement Symposium de Sculpture de Salon sur Pierre Julienne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac