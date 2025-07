Symposium de sculpture et rencontre autour de la sculpture Place du Pont Pouillet Gennes-Val-de-Loire

En présence des artistes sculpteurs invités par l’association Artglodyte Franck Coubard Aurore Besson, Sylvie Berry et Sahar Khalamaji.

Cette performance artistique et créative au sein de l’espace public a pour objectif de favoriser les échanges, les découvertes et la transmission de savoir-faire auprès d’un public multigénérationnel. Les sculptures sont installées le long d’un parcours dans des espaces ouverts de la commune de Gennes-Val-de-Loire. Les artistes s’imprègnent de l’environnement et de l’histoire locale pour créer leurs œuvres in situ.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .

English :

In the presence of sculptors invited by the Artglodyte association: Franck Coubard, Aurore Besson, Sylvie Berry and Sahar Khalamaji.

German :

In Anwesenheit der vom Verein Artglodyte eingeladenen Bildhauerkünstler: Franck Coubard Aurore Besson, Sylvie Berry und Sahar Khalamaji.

Italiano :

Alla presenza di scultori invitati dall’associazione Artglodyte: Franck Coubard, Aurore Besson, Sylvie Berry e Sahar Khalamaji.

Espanol :

En presencia de escultores invitados por la asociación Artglodyte: Franck Coubard, Aurore Besson, Sylvie Berry y Sahar Khalamaji.

