Symposium des maudits Charleville-Mézières

Symposium des maudits

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

Continuant à explorer le patrimoine du fantastique, le symposium se penche cette année sur un thème particulièrement riche le gothique.Peuple historique, les Goths ont bien malgré eux laissé leur nom à un adjectif caractérisant une vision fantasmée du Moyen Âge.D’abord pourfendu à la Renaissance puis pendant les Lumières, le Gothique ressurgit à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle à la fois sous des formes architecturales et sous la plume d’écrivains tels que Horace Walpole, Ann Radcliffe ou encore Matthew Gregory Lewis. L’histoire du fantastique était en marche le Gothique allait désormais évoquer le mystère, l’effroi, les légendes anciennes que la raison moderne ne saurait voir.Par la suite, au XIXème siècle, le Romantisme noir allait y puiser ses racines, et à la fin du siècle l’époque victorienne s’en empara à son tour. Genre mouvant tout en restant toujours reconnaissable, le gothique gagne les arts populaires au cours du siècle suivant il continue d’être exploité dans la littérature, mais s’impose également au cinéma, dans la musique ou même encore dans la mode…Au cours de ces deux soirées, nous vous convions à une immersion dans la sombre histoire de ce style incontournable pour tout féru d’épouvante en compagnie de l’essayiste, romancier et documentariste Alain Pozzuoli ; le romancier et réalisateur Florian Quittard ; le bédéiste Philippe Foerster ; et le critique et historien du cinéma Laurent Aknin.Vendredi 14 novembre 2025 18h (Cinéma)La Larme du fantôme de Florian Quittard (8 min)Un vieil homme revient sur les lieux du décès de son père, la chambre parentale de son enfance. Comme pour boucler la boucle de sa propre vie, il revoit la mort de son papa lors de laquelle il sauva la dernière larme de celui-ci et tenta de la rendre à son fantôme.18h15 (Table Ronde)Les Héritiers du gothique animée par Loïc Blavier avec Alain Pozzuoli, Florian Quittard, Philippe Foerster et Laurent Aknin.19h30 (Cinéma)L’Etrange parcours de Alain Pozzuoli et Jean-Michel Roppers (2022, 93 minutes) présentation par Alain Pozzuoli.Samedi 15 novembre 2025 18h (Conférence)Le Cinéma gothique italien de Laurent Aknin.19h (Cinéma)Danse Macabre de Antonio Margheriti, Italie France (1963. 91 minutes)Londres, 1839. Le soir de la fête des morts, Edgar Poe est invité par Lord Blackwood dans une taverne pour présenter son dernier conte fantastique. Le journaliste Alan Foster assiste à la tablée et explique à l’écrivain qu’il ne croit pas au surnaturel, alors que ce dernier se défend de ne décrire que la réalité. L’aristocrate met alors Foster au défi passer une nuit dans son château de Providence. Château réputé hanté, et dont personne n’a pu sortir vivant à l’aube.En savoir plus

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Continuing to explore the heritage of the fantastic, this year’s symposium focuses on a particularly rich theme: the Gothic.A historical people, the Goths have unwillingly left their name to an adjective characterizing a fantasized vision of the Middle Ages.First reviled during the Renaissance and then during the Enlightenment, the Gothic re-emerged in the second half of the 18th century, both in architectural forms and in the writings of writers such as Horace Walpole, Ann Radcliffe and Matthew Gregory Lewis. The history of the fantastic was underway: the Gothic would henceforth evoke the mystery, the terror, the ancient legends that modern reason could not see… Later, in the 19th century, Dark Romanticism would draw its roots from it, and at the end of the century, the Victorian era would take hold of it in its turn. A genre that shifted, yet always remained recognizable, the Gothic era spread to the popular arts in the following century: it continued to be exploited in literature, but also made its mark in film, music and even fashion… Over the course of these two evenings, we invite you to immerse yourself in the dark history of this inescapable style for all horror enthusiasts?friday November 14, 2025 6pm (Cinema)La Larme du fantôme by Florian Quittard (8 min)An old man returns to the scene of his father’s death, the parental bedroom of his childhood. As if to bring his own life full circle, he revisits his father’s death, during which he saved his father’s last tear and tried to return it to his ghost.18h15 (Table Ronde)Les Héritiers du gothique moderated by Loïc Blavier with Alain Pozzuoli, Florian Quittard, Philippe Foerster and Laurent Aknin.19h30 (Cinema)L?Etrange parcours by Alain Pozzuoli and Jean-Michel Roppers (2022, 93 minutes) presentation by Alain Pozzuoli.Saturday, November 15, 2025 18h (Conférence)Le Cinéma gothique italien by Laurent Aknin.19h (Cinéma)Danse Macabre by Antonio Margheriti, Italy France (1963. 91 minutes)London, 1839. On the evening of the Feast of the Dead, Edgar Poe is invited by Lord Blackwood to a tavern to present his latest fantastic tale. Journalist Alan Foster attends the table and explains to the writer that he doesn’t believe in the supernatural, while Poe insists that he is only describing reality. The aristocrat then challenges Foster to spend a night in his castle in Providence. A castle reputed to be haunted, and from which no one has been able to leave alive at dawn

German :

Die Goten, ein historisches Volk, haben ihren Namen unfreiwillig zu einem Adjektiv gemacht, das eine phantastische Vision des Mittelalters charakterisiert.Während der Renaissance und der Aufklärung wurde die Gotik zunächst geächtet, doch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchte sie wieder auf, sowohl in architektonischen Formen als auch in der Feder von Schriftstellern wie Horace Walpole, Ann Radcliffe und Matthew Gregory Lewis. Die Geschichte der Phantastik war in vollem Gange: Gothic stand nun für das Mysterium, den Schrecken und die alten Legenden, die die moderne Vernunft nicht sehen konnte, die schwarze Romantik im 19. Jahrhundert und das viktorianische Zeitalter am Ende des Jahrhunderts. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts eroberte das Gothic Genre die populären Künste: Es wurde weiterhin in der Literatur verwendet, aber auch im Kino, in der Musik und sogar in der Mode… An diesen beiden Abenden laden wir Sie ein, in die dunkle Geschichte dieses Stils einzutauchen, der für jeden Gruselfan unumgänglich istder Film wird von dem Essayisten, Romancier und Dokumentarfilmer Alain Pozzuoli, dem Romancier und Regisseur Florian Quittard, dem Comiczeichner Philippe Foerster und dem Filmkritiker und -historiker Laurent Aknin begleitet.Freitag, 14. November 2025 18 Uhr (Kino)La Larme du fantôme von Florian Quittard (8 min)Ein alter Mann kehrt an den Ort des Todes seines Vaters, das Elternschlafzimmer seiner Kindheit, zurück. Wie um den Kreis seines eigenen Lebens zu schließen, sieht er den Tod seines Vaters, bei dem er dessen letzte Träne rettete und versuchte, sie seinem Geist zurückzugeben.18.15 Uhr (Runder Tisch)Die Erben der Gotik, moderiert von Loïc Blavier, mit Alain Pozzuoli, Florian Quittard, Philippe Foerster und Laurent Aknin.1919.30 Uhr (Kino)L?Etrange parcours von Alain Pozzuoli und Jean-Michel Roppers (2022, 93 Minuten) Einführung von Alain Pozzuoli.Samstag, 15. November 2025 18.00 Uhr (Konferenz)Le Cinéma gothique italien von Laurent Aknin.19.00 Uhr (Kino)Danse Macabre von Antonio Margheriti, Italien Frankreich (1963. 91 Minuten)London, 1839. Am Abend des Tags der Toten wird Edgar Poe von Lord Blackwood in eine Taverne eingeladen, um seine neueste fantastische Erzählung vorzustellen. Der Journalist Alan Foster nimmt an der Tafelrunde teil und erklärt dem Schriftsteller, dass er nicht an das Übernatürliche glaube, während dieser sich dagegen wehrt, dass er nur die Realität beschreibe. Der Aristokrat fordert Foster heraus, eine Nacht in seinem Schloss in Providence zu verbringen. Dort soll es spuken und niemand hat es geschafft, das Schloss bis zum Morgengrauen lebend zu verlassen

Italiano :

Continuando a esplorare l’eredità del fantastico, il simposio di quest’anno si concentrerà su un tema particolarmente ricco: il gotico.I Goti, un popolo storico, hanno involontariamente lasciato il loro nome a un aggettivo che caratterizza una visione fantastica del Medioevo.Vituperato prima durante il Rinascimento e poi durante l’Illuminismo, il gotico riemerge nella seconda metà del XVIII secolo, sia in forme architettoniche che negli scritti di scrittori come Horace Walpole, Ann Radcliffe e Matthew Gregory Lewis. La storia del fantastico era iniziata: il gotico avrebbe d’ora in poi evocato il mistero, il terrore e le antiche leggende che la ragione moderna non riusciva a vedere… Più tardi, nel XIX secolo, il romanticismo oscuro avrebbe tratto le sue radici da esso, e alla fine del secolo l’era vittoriana se ne sarebbe impossessata a sua volta. Genere mutevole ma sempre riconoscibile, il gotico si diffonde nelle arti popolari nel corso del secolo successivo: continua a essere sfruttato nella letteratura, ma si afferma anche nel cinema, nella musica e persino nella moda… Nel corso di queste due serate, vi invitiamo a immergervi nella storia oscura di questo stile ineludibile per ogni appassionato di horror?venerdì 14 novembre 2025 ore 18.00 (Cinema)La Larme du fantôme (La lacrima del fantasma) di Florian Quittard (8 min)Un vecchio torna sul luogo della morte del padre, la sua camera d’infanzia. Come se volesse chiudere il cerchio della propria vita, rivisita la morte del padre, durante la quale ha conservato l’ultima lacrima e ha cercato di restituirla al suo fantasma.18h15 (Tavola rotonda)Les Héritiers du gothique (Gli eredi del gotico) moderata da Loïc Blavier con Alain Pozzuoli, Florian Quittard, Philippe Foerster e Laurent Aknin.19h30 (Cinema)L’Etrange parcours di Alain Pozzuoli e Jean-Michel Roppers (2022, 93 minuti) presentazione di Alain Pozzuoli.Sabato 15 novembre 2025 18h (Conferenza)Le Cinéma gothique italien di Laurent Aknin.19h (Cinéma)Danse Macabre di Antonio Margheriti, Italia/Francia (1963. 91 minuti)Londra, 1839. La sera della festa dei morti, Edgar Poe è invitato da Lord Blackwood in una taverna per presentare il suo ultimo racconto fantastico. Al tavolo è presente il giornalista Alan Foster, che spiega allo scrittore di non credere nel soprannaturale, mentre Poe nega di stare semplicemente descrivendo la realtà. L’aristocratico sfida allora Foster a trascorrere una notte nel suo castello di Providence. Un castello che si ritiene sia infestato e dal quale nessuno è riuscito a uscire vivo all’alba

Espanol :

Los godos, un pueblo histórico, han dejado involuntariamente su nombre a un adjetivo que caracteriza una visión fantaseada de la Edad Media. Denostado primero durante el Renacimiento y después durante la Ilustración, el gótico resurgió en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en las formas arquitectónicas como en los escritos de autores como Horace Walpole, Ann Radcliffe y Matthew Gregory Lewis. La historia de lo fantástico estaba en marcha: el gótico evocaría a partir de entonces el misterio, el terror y las antiguas leyendas que la razón moderna no podía ver… Más tarde, en el siglo XIX, el Romanticismo Oscuro echaría sus raíces en él, y a finales de siglo la era victoriana se apoderaría a su vez de él. Género cambiante, pero siempre reconocible, el gótico se extendió a las artes populares a lo largo del siglo siguiente: siguió explotándose en la literatura, pero también dejó su huella en el cine, la música e incluso la moda… A lo largo de estas dos veladas, le invitamos a sumergirse en la oscura historia de este estilo ineludible para todo aficionado al terror..viernes 14 de noviembre de 20:25 h (Cine)La Larme du fantôme (La lágrima del fantasma) de Florian Quittard (8 min)Un anciano regresa al lugar de la muerte de su padre, el dormitorio de su infancia. Como si quisiera cerrar el círculo de su propia vida, vuelve sobre la muerte de su padre, durante la cual guardó la última lágrima de su padre e intentó devolvérsela a su fantasma.18h15 (Mesa redonda)Les Héritiers du gothique (Los herederos del gótico) moderada por Loïc Blavier con Alain Pozzuoli, Florian Quittard, Philippe Foerster y Laurent Aknin.19h30 (Cine)L’Etrange parcours de Alain Pozzuoli y Jean-Michel Roppers (2022, 93 minutos) presentación por Alain Pozzuoli.Sábado 15 de noviembre de 2025 18h (Conferencia)Le Cinéma gothique italien por Laurent Aknin.19h (Cine)Danse Macabre de Antonio Margheriti, Italia Francia (1963. 91 minutos)Londres, 1839. La noche de la fiesta de los difuntos, Edgar Poe es invitado por Lord Blackwood a una taberna para presentar su último cuento fantástico. El periodista Alan Foster está presente en la mesa y explica al escritor que no cree en lo sobrenatural, mientras Poe niega que se limite a describir la realidad. El aristócrata reta entonces a Foster a pasar una noche en su castillo de Providence. Un castillo que tiene fama de estar embrujado y del que nadie ha podido salir con vida al amanecer

L’événement Symposium des maudits Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme