Symposium indoor 2025 Méru

Symposium indoor 2025

Rue Maurice César Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Le club aéromodélisme Méru Sablons vous accueillera au gymnase des Sablons le 16 novembre.

Cette journée sera l’occasion de découvrir les différentes activités du club avec des démonstrations en vol intérieur effectuées par des membres de notre club et de nombreux clubs amis de la région.

Vous pourrez également assister à des courses de drones FPV (First Person View) comme si les pilotes étaient à bord de leur engin.

Restauration disponible sur place.

Le club aéromodélisme Méru Sablons vous accueillera au gymnase des Sablons le 16 novembre.

Cette journée sera l’occasion de découvrir les différentes activités du club avec des démonstrations en vol intérieur effectuées par des membres de notre club et de nombreux clubs amis de la région.

Vous pourrez également assister à des courses de drones FPV (First Person View) comme si les pilotes étaient à bord de leur engin.

Restauration disponible sur place. .

Rue Maurice César Méru 60110 Oise Hauts-de-France contact@aeromodel-meru.fr

English :

The Méru Sablons aeromodelling club will be welcoming you to the Sablons gymnasium on November 16.

This day will be an opportunity to discover the different activities of the club, with indoor flight demonstrations by members of our club and many friendly clubs in the region.

You’ll also be able to watch FPV (First Person View) drone races, as if the pilots were actually on board.

Catering available on site.

German :

Der Modellflugclub Méru Sablons wird Sie am 16. November im Gymnasium von Sablons begrüßen.

An diesem Tag werden Sie die Gelegenheit haben, die verschiedenen Aktivitäten des Clubs kennenzulernen, mit Indoor-Flugvorführungen, die von Mitgliedern unseres Clubs und vielen befreundeten Clubs aus der Region durchgeführt werden.

Außerdem können Sie FPV-Drohnenrennen (First Person View) sehen, bei denen die Piloten selbst an Bord ihres Fluggeräts sind.

Verpflegung vor Ort erhältlich.

Italiano :

Il club aeromodellistico Méru Sablons vi accoglierà nella palestra di Sablons il 16 novembre.

La giornata sarà l’occasione per scoprire le varie attività del club, con dimostrazioni di volo indoor da parte dei membri del nostro club e di molti altri club amici della regione.

Sarà inoltre possibile assistere a gare di droni FPV (First Person View), come se i piloti fossero realmente a bordo dell’aereo.

Il catering è disponibile in loco.

Espanol :

El club de aeromodelismo Méru Sablons le recibe el 16 de noviembre en el gimnasio de Sablons.

Esta jornada le permitirá descubrir las diferentes actividades del club, con demostraciones de vuelo indoor a cargo de miembros de nuestro club y de muchos otros clubes amigos de la región.

También podrá asistir a carreras de drones FPV (First Person View), como si los pilotos estuvieran realmente en la aeronave.

Servicio de catering in situ.

L’événement Symposium indoor 2025 Méru a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre