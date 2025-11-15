Symposium Les Métamorphoses du robot Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Symposium Les Métamorphoses du robot Les écuries, pôle culturel Lorge Caen samedi 15 novembre 2025.

Symposium Les Métamorphoses du robot

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Au programme pantomime, lectures musicales, conférences, table ronde, soirée dance-floor et cinéma.

Au programme pantomime, lectures musicales, conférences, table ronde, soirée dance-floor et cinéma.

Tout le monde sait ce qu’est un robot, ou croit le savoir. Depuis ses premières représentations dans le théâtre et la littérature populaire, l’image du robot s’est largement ancrée dans notre imaginaire collectif, oscillant entre l’androïde dénué de sentiments, purement mécanique et soumis à la volonté de ses créateurs, et de l’autre, l’intelligence artificielle presque abstraite qui échappe à son cadre programmé pour développer une conscience et des désirs propres.

D’un bout à l’autre de ce spectre, la littérature propose à la figure du robot de vivre une métamorphose proprement nietzschéenne. D’abord conçu comme esclave, le robot finit par rejeter son rôle de serviteur dans un sursaut de lucidité et, parfois, de violence. Puis, le robot se dépasse, cherche à se redéfinir, explore l’amour, le rêve, l’art, voire la mort. C’est dans cette quête d’une essence propre, au-delà de la simple imitation de l’être humain, que s’accomplit l’affirmation de soi qui ouvre à la possibilité d’un nouveau type d’être.

Ce symposium se propose d’explorer, à travers différentes formes spectaculaires, cette métamorphose du robot qui se révèle être aussi notre propre voyage et notre métamorphose, comme un miroir que la machine nous tendrait en nous murmurant Émancipe-toi.

Programme détaillé à venir. .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Symposium Les Métamorphoses du robot

On the program: pantomime, musical readings, lectures, round table, dance-floor party and cinema.

German : Symposium Les Métamorphoses du robot

Auf dem Programm stehen Pantomime, musikalische Lesungen, Vorträge, eine Podiumsdiskussion, eine Dance-Floor-Party und Kino.

Italiano :

Il programma prevede una pantomima, letture musicali, conferenze, una tavola rotonda, una serata danzante e un film.

Espanol :

El programa incluye pantomima, lecturas musicales, conferencias, una mesa redonda, una velada en la pista de baile y una película.

L’événement Symposium Les Métamorphoses du robot Caen a été mis à jour le 2025-09-04 par Calvados Attractivité