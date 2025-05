Symposium Playing against the Apparatus — Vilém Flusser and the Arts – Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) Arles, 13 mai 2025 11:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

Symposium Playing against the Apparatus — Vilém Flusser and the Arts Mardi 13 mai 2025 à 11h. Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

L’ENSP organise avec l’Université Facchochschule de Dortmund, un symposium sur Vilém Flusser.

Figure majeure de la recherche en photographie, Vilém Flusser analyse cet art comme un langage codé où l’appareil conditionne l’acte créatif du photographe.

Au programme



→ 11h | Mot d’accueil par Véronique Souben, directrice de l’ENSP



→ 11h30 | Flusser and the arts a brief introduction, par Dr. Marcel René Marburger, enseignant à l’Université Facchochschule de Dortmund (intervention en anglais)



→ 12h15 | Vilém Flusser Re-Visited 2025 What does it mean today to work against the apparatus?, par Prof. Dr. Siegfried Zielinski, (intervention en anglais)



→ 14h30 | Image et programme, la proie et l’ombre / Program and image, the pray and the shadow, par Nicolas Giraud, artiste enseignant à l’ENSP (intervention en français)



→ 15h15 | Des photographes flussériens? / Flusserian Photographers?, par Marc Lenot, docteur en histoire de l’art (intervention en français)



→ 16h30 | Exposition et Performance des artistes Ceren & Kai



Deux expositions sont également à découvrir à cette occasion,

jusqu’au 15 mai à l’ENSP et jusqu’au 16 mai à la Chapelle Saint Roch à Robion (Vaucluse), ville d’accueil des rencontres philosophiques autour de Flusser. .

Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

English :

In conjunction with Dortmund’s Facchochschule University, the ENSP is organizing a symposium on Vilém Flusser.

A major figure in photographic research, Vilém Flusser analyzes this art form as a coded language in which the camera conditions the photographer’s creative act.

German :

Die ENSP organisiert gemeinsam mit der Fakultät für Fotografie der Universität Dortmund ein Symposium über Vilém Flusser.

Vilém Flusser, eine wichtige Figur in der Fotografieforschung, analysiert diese Kunst als eine verschlüsselte Sprache, in der die Kamera den kreativen Akt des Fotografen bedingt.

Italiano :

L’ENSP organizza un simposio su Vilém Flusser in collaborazione con l’Università Facchochschule di Dortmund.

Figura di spicco della ricerca fotografica, Vilém Flusser analizza la fotografia come un linguaggio codificato in cui la macchina fotografica condiziona l’atto creativo del fotografo.

Espanol :

La ENSP organiza un simposio sobre Vilém Flusser en colaboración con la Facchochschule de Dortmund.

Figura capital de la investigación fotográfica, Vilém Flusser analiza la fotografía como un lenguaje codificado en el que la cámara condiciona el acto creativo del fotógrafo.

