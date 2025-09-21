Synagogue Consistoriale de Cannes SYNAGOGUE CONSISTORIALE Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

DIMANCHE (10h-12h) : visite guidée du carré israélite du cimetière du Grand Jas (cf cimetière du Grand Jas)

DIMANCHE (14h-17h) : visite guidée de la synagogue et du Mikvé (bains rituels) par les bénévoles de l’association JECJCA. Tenue couverte exigée.

Réservation obligatoire sur www.jecpj-france.com

Rubrique Côte d’Azur / jecpjam@gmail.com

Lignes de bus : 1,4, B

SYNAGOGUE CONSISTORIALE 06400 CANNES Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite commentée de la Synagogue

@DR