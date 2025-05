Icône de la musique kurde, la chanteuse Eléonore Fourniau – Synagogue Copernic Paris, 21 mai 2025, Paris.

ELEONORE FOURNIAU

Accompagnée de son saz (luth à long manche) et de sa vielle à roue, Eléonore Fourniau chante les douleurs et les joies des peuples d’Anatolie. D’une complainte déchirante kurde à un poème spirituel alevi en passant par des airs de danses, elle trouve en Anatolie sa source d’inspiration, et vous emmène dans ce monde qui, au fil des années, est devenu le sien.

Le mercredi 21 mai 2025

de 20h30 à 22h00

payant Tarif Regular : 25 EUR Tout public.

Synagogue Copernic 24 Rue Copernic 75116 Paris

