SYNAPSON Le Rocher de Palmer Cenon

SYNAPSON Jeudi 9 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-10-09T20:30:00 – 2025-10-09T23:30:00

Fin : 2025-10-09T20:30:00 – 2025-10-09T23:30:00

Depuis plus d’une décennie, Synapson enflamme les foules avec son électro solaire, teintée d’influences house, pop et funk. Portés par des hits comme Djon Maya Maï ou All in You, Paul et Alexandre ont su imposer leur univers captivant, cumulant 5 albums, des millions de streams et des performances inoubliables. Leur nouvel opus, Blue Jeans, marque une évolution audacieuse, enrichie de collaborations prestigieuses (Just Jack, Mic Hanson, Clou…). Après avoir fait danser les festivaliers tout l’été, ils reprennent la route pour dévoiler leurs nouveaux titres en live. Préparez-vous à un show intense, où rythmes entraînants et énergie contagieuse s’uniront pour une expérience électro vibrante, éclectique… inoubliable, on vous l’a dit !

Dernier album : Blue Jeans, 2025, Unity Group

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

